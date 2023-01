Sitzung in Genf

WHO-Chef Tedros Ghebreyesus (picture alliance / dpa / Eventpress)

Das teilte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf mit. Er unterstrich, die Lage sei deutlich besser als vor einem Jahr. Dennoch seien in den vergangenen acht Wochen mindestens 170.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Tedros rief insbesondere Risikogruppen zu einer vollständigen Impfung gegen Corona auf. Nach Einschätzung der WHO ist die Pandemie derzeit wahrscheinlich in einer Übergangsphase.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte vor genau drei Jahren den Corona-Gesundheitsnotstand ausgerufen. Damals waren rund 100 Infektionen in rund 20 Ländern außerhalb Chinas bekannt. Inzwischen sind nach offiziellen Angaben etwa 6,7 Millionen Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben.

