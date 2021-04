In einem Großteil der Welt ist die medizinische Grundversorgung wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt.

Die Weltgesundheitsorganisation in Genf veröffentlichte eine Umfrage, wonach in rund 90 Prozent von 135 Staaten auch ein Jahr nach Ausbruch der Krise Gesundheitsleistungen nicht ausreichend angeboten werden können. Danach kommt es in einem Fünftel der Länder zu Engpässen in der Notfallmedizin, während zwei Drittel über Verzögerungen von nicht lebensrettenden Operationen berichten. Zugleich verwies die WHO darauf, dass viele Staaten die Versorgungslücken seit vorigem Jahr verkleinern konnten.

