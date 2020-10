Die Weltgesundheitsorganisation hat die von stark steigenden Corona-Infektionen betroffenen Länder zum Handeln aufgerufen.

Man befinde sich an einem kritischen Punkt, vor allem in der nördlichen Hemisphäre, sagte WHO-Chef Tedros in Genf. Die nächsten Monate könnten sehr schwierig werden. Wenn Regierungen die Kontaktverfolgung rigoros durchführten und Infizierte isolierten sowie deren Kontakte in Quarantäne schickten, könnten Ausgehverbote noch vermieden werden.



Zuvor hatte die EU-Gesundheitsagentur erklärt, die derzeitige Corona-Situation stelle eine große Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. In 25 Ländern, darunter Deutschland, sei die Situation besorgniserregend. Der Anstieg der Infektionen sei nicht mehr nur auf eine Zunahme der Tests zurückzuführen. Man sehe jetzt eindeutig eine zweite Infektionswelle und erwarte, dass die Lage noch schlimmer werde.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.