Europa hat China nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation als das Zentrum der Coronavirus-Pandemie abgelöst.

In Europa werden inzwischen pro Tag mehr neue Fälle gemeldet als in China während des dortigen Höhepunkts der Krise, wie WHO-Generaldirektor Ghebreyesus in Genf mitteilte.



Bislang haben sich weltweit mehr als 130.000 Menschen mit dem Virus angesteckt, mehr als 5.000 Menschen starben. Laut WHO ist noch nicht absehbar, wann die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht.