Corona-Virus

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Coronavirus SARS-CoV-2 (-/NIAID-RML/AP/dpa)

In einem Labor könnten Bio-Sicherheitsverfahren versagt haben, heißt es im vorläufigen Bericht des in China eingesetzten WHO-Gremiums. In Wuhan in China wird an Coronaviren geforscht - dort waren die ersten Sars-CoV-2-Fälle bereits Ende 2019 aufgetreten. Wissenschaftler aus China, Russland und Brasilien tragen die Empfehlung des Expertenrats nicht mit. Auch lehnt China inzwischen die Anreise einer weiteren internationalen Wissenschaftlergruppe zur Suche nach dem Ursprung des Coronavirus ab.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.