Die Weltgesundheitsorganisation hat dringend benötigte medizinische Hilfsgüter nach Afghanistan gebracht.

Ein Flugzeug, das die Regierung in Pakistan zur Verfügung gestellt hatte, landete dazu in Masar-i-Scharif im Norden des Landes. An Bord waren Medikamente und andere medizinische Ausrüstungsgüter. Die WHO erklärte, wegen der chaotischen Verhältnisse am Flughafen von Kabul drohe den Gesundheitseinrichtungen in Afghanistan der Nachschub auszugehen. In Dubai lagerten noch 500 Tonnen Medikamente und andere Hilfsgüter für Afghanistan, die noch nicht hätten ausgeliefert werden können.

