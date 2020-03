Die Folgen des Coronavirus werden nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation noch monatelang spürbar sein.

Viele Staaten sollten sich auf eine fortgesetzte Verbreitung des Virus einstellen, sagte WHO-Generaldirektor Ghebreyesus. Was jetzt unternommen werde, entscheide darüber, wie sich die Epidemie in den einzelnen Ländern weiter entwickle. Die WHO wies darauf hin, dass die Zahl der Neuansteckungen in China rückläufig sei. Außerhalb Chinas gebe es aber mittlerweile 17-mal so viele Neuinfektionen wie im Ursprungsland des Erregers. Besonders betroffen seien Südkorea, Italien und der Iran.



Die Zahl der bestätigten Coronavirusfälle in Deutschland ist auf 349 gestiegen.

Das sind rund hundert mehr als gestern. Die meisten Fälle gibt nach wie vor in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden 175 bestätigte Infektionen gemeldet.

