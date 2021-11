Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er sagte bei der Eröffnung einer Sondersitzung der WHO in Genf, Corona werde sich wiederholen, wenn die Nationen der Welt sich nicht zusammenschlössen. Es sei an der Zeit, dass die Staaten sich über diese Pandemie erhöben.

Die Weltgesundheitsversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium der WHO und ihrer 194 Mitgliedstaaten. Die aktuelle Sondersitzung ist erst das zweite derartige Treffen. Im Laufe der Beratungen sollen die Mitglieder einen Entwurf bestätigen, der die Schaffung eines internationalen Instruments zur besseren Prävention und Bekämpfung von Pandemien vorsieht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.