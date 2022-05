Die elektronenmikroskopische Aufnahme von den Centers for Disease Control and Prevention aus dem Jahr 2003 zeigt reife, ovale Affenpockenviren und kugelförmige unreife Virionen aus einer menschlichen Hautprobe (Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa)

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, es müssten alle Fälle ausfindig gemacht und isoliert werden. Es gelte, die Ansteckungswege rückzuverfolgen. Reisebeschränkungen oder Absagen von Veranstaltungen hält die WHO derzeit nicht für notwendig.

Zahl der Fälle könnte in Sommermonaten weiter steigen

Die WHO arbeitet nach eigenen Angaben an Leitlinien, um die Ausbreitung einzudämmen. Der Vorsitzende Berater der WHO für Infektionskrankheiten, Heyman, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es werde befürchtet, dass die Zahl der Fälle in den Sommermonaten weiter ansteigen könnte. Enger Kontakt sei der wichtigste Übertragungsweg für das Virus, betonte Heymann. So seien beispielsweise Eltern, die sich um kranke Kinder kümmerten, ebenso gefährdet wie Gesundheitspersonal.

US-Präsident Biden erklärte, jeder sollte über den Ausbruch besorgt sein. Die US-Gesundheitsbehörden würden mögliche Impfstoffe und Behandlungsmethoden prüfen.

Drei Fälle in Deutschland nachgewiesen

Affenpocken sind bereits in zahlreichen Ländern ausgebrochen. In Deutschland wurde der aus Afrika stammende Erreger zunächst bei einem Patienten in München und nun bei zwei Personen in Berlin nachgewiesen. Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit teilte mit, der Zustand der beiden Patienten sei stabil. An welcher der beiden bekannten Varianten des Erregers die Betroffenen leiden, ist noch nicht bekannt.

Nach Informationen des RBB soll sich zumindest ein Patient in einem Berliner Club infiziert haben. Die Behörde erklärte, die Ermittlungen zu Kontaktpersonen liefen noch. Bei dem zuerst bekannt gewordenen Patienten in München handelt es sich um einen 26-jährigen Brasilianer, der von Portugal über Spanien nach Deutschland einreiste und sich seit etwa einer Woche in München aufhält. Bei ihm wurde nach Angaben des bayrischen Gesundheitsministeriums die mildere westafrikanische Virusvariante nachgewiesen. Die zentralafrikanische Variante der Affenpocken ist laut Robert Koch-Institut deutlich ansteckender.

Infizierter Brasilianer war zuvor in Düsseldorf

Der Brasilianer war vor seinem Besuch in München auch in Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen liegen nun nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums Hinweise auf mögliche Kontakte von Personen mit dem Affenpockenvirus. Diesen werde nachgegangen, sagte ein Sprecher des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Zu den Symptomen der Affenpocken gehören Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge (mehr zu der Krankheit lesen Sie hier ). Die meisten Menschen erholen sich innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit, ein tödlicher Verlauf ist selten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte, er gehe davon aus, dass der Ausbruch schnell eingegrenzt werden könne.

Immer mehr Fälle weltweit

In Europa häufen sich seit Anfang Mai Fälle von Affenpocken, so in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Portugal - aber auch in Australien, Kanada und den USA sind Erkrankungen bekannt geworden. Heute wurden auch in Israel und der Schweiz erste Fälle gemeldet: In Israel wurde ein 30-jähriger Mann, der kürzlich mit Symptomen der Infektionskrankheit aus Westeuropa zurückgekehrt war, positiv auf das Virus getestet. Dies sagte ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses in Tel Aviv der Nachrichtenagentur AFP. In der Schweiz kam die betroffene Person wahrscheinlich ebenfalls im Ausland mit dem Virus in Berührung, wie der Kanton Bern mitteilte.

Behörden reagieren

In den Niederlanden erließ der staatliche Gesundheitsdienst RIVM eine Meldepflicht für die Krankheit. Wie das Gesundheitsministerium in Den Haag mitteilte, müssen Ärzte müssen die Behörde bereits beim Verdacht auf eine Infektion mit dem Affenpockenvirus unterrichten. In Schweden stufte die Regierung die Krankheit als für die Allgemeinheit gefährlich ein. Dies ermögliche, Maßnahmen zum Infektionsschutz zu ergreifen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern, erklärte Sozialministerin Hallengren in Stockholm.

