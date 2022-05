WHO-Chef Tedros Ghebreyesus hat die neuesten Schätzungen zu Todesopfern der Corona-Pandemie als ernüchternd bezeichnet. (picture alliance / dpa / Eventpress)

Diese Personen seien entweder direkt an den Folgen ihrer Viruserkrankung gestorben oder weil das Gesundheitssystem in den jeweiligen Ländern überlastet gewesen sei, heißt es in einem WHO-Bericht. Demnach starben die meisten Menschen in Südostasien, Europa und auf dem amerikanischen Kontinent.

Die WHO stützt sich bei ihrer neuen Schätzung, die erstmals auch indirekte Todesopfer umfasst, auf die sogenannte Übersterblichkeit, die die Zahl der erfassten Todesfälle in einem Jahr mit der durchschnittlichen Sterblichkeit in den Vorjahren vergleicht.

WHO-Generaldirektor Tedros erklärte, die neuen Zahlen verdeutlichten nicht nur die Auswirkungen der Pandemie, sondern auch die Notwendigkeit, überall auf der Welt in widerstandsfähigere Gesundheitssysteme zu investieren, um auch im Krisenfall eine grundlegende Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können.

