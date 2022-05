Immer mehr positive Affenpocken-Laborergebnis werden aus Ländern gemeldet, in denen das Virus bisher nicht endemisch ist. (IMAGO / Christian Ohde)

Die überwiegende Mehrheit der bisher gemeldeten Fälle außerhalb des bisher üblichen Verbreitungsraumes habe keine nachweisliche Reiseverbindung zu einem endemischen Gebiet, teilte die WHO mit. Das gleichzeitige, plötzliche Auftreten des Virus in mehreren Ländern lasse auf eine unentdeckte Übertragung über einen längeren Zeitraum schließen. Laut WHO wurden bis zum 26. Mai insgesamt 257 bestätigte Fälle und 120 Verdachtsfälle aus 23 Mitgliedsstaaten gemeldet, in denen das Virus nicht endemisch ist.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.