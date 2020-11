WHO

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, hat dem designierten US-Präsidenten Biden zu seinem Wahlsieg beglückwünscht.

Er gratuliere ihm und seiner künftigen Stellvertreterin Harris, sagte Tedros bei der Jahrestagung der WHO-Mitgliedsstaaten. Die Weltgesundheitsorganisation freue sich auf eine sehr enge Zusammenarbeit. Unter US-Präsident Trump hatten die Vereinigten Staaten ihren Austritt aus der WHO erklärt. Trump warf der Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben. Anders als Trump will Biden mit der WHO weiter zusammenarbeiten.

