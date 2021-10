Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, bewirbt sich um eine zweite Amtszeit.

Dies teilte die WHO in Genf mit. Der künftige Generaldirektor wird auf der nächsten Vollversammlung der WHO im Mai gewählt. Gegenkandidaten gibt es nicht. Eine Amtszeit dauert fünf Jahre.



Der aus Äthiopien stammende Tedros ist der erste Afrikaner an der Spitze der Organisation. Er kann auf die Unterstützung Deutschlands und Frankreichs zählen, die sich bereits für ihn ausgesprochen haben.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.