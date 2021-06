Die globale wöchentliche Zahl an Corona-Fällen ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sieben Wochen in Folge gesunken - der längste Rückgang seit Beginn der Pandemie.

Dieser Trend verdecke jedoch die beunruhigende Zunahme von Krankheits- und Todesfällen in vielen einzelnen Ländern, warnte WHO-Chef Tedros in Genf. Der Anstieg in Afrika sei besonders alarmierend, da der Kontinent weltweit am wenigsten Impfdosen, Tests und Sauerstoff für Patienten zur Verfügung habe. Zahlen. Laut Tedros sterben täglich mehr als 10.000 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

