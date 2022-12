Gesundheit

Menschen bei einer medizinischen Reha-Übung - hier gegen die Folgen von Long-Covid. (dpa / picture alliance / Klaus Rose )

Die meisten Bürgerinnen und Bürger würden die erforderliche Behandlungen aber nicht bekommen, heißt es in einem entsprechenden Bericht der WHO. Hauptursache für den hohen Bedarf an Reha-Maßnahmen sei die rasche Alterung der Bevölkerung und die damit verbundene Zunahme von chronischen Erkrankungen. Auch fehle in vielen Fällen das Bewusstsein für die Vorteile einer Rehabilitation. Die Länder riskierten damit, dass viele Menschen nicht in der Lage seien, einen vollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

In Deutschland haben dem Bericht zufolge etwa 38,5 Millionen Menschen mindestens eine Erkrankung, wegen der sie von einer Reha-Leistung profitieren würden. Dazu zählen unter anderem Rückenbeschwerden, Knochenbrüche, Hör- und Sehverlust sowie Schlaganfall und Demenz.

