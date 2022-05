Affenpocken

Eine vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Affenpockenvirus. (Andrea Männel/RKI/dpa)

Der jüngste Ausbruch außerhalb Afrikas sei jedoch als außergewöhnlich einzustufen, hieß es bei der WHO in Genf. Die zuständigen Behörden in verschiedenen Ländern würden bei der Bekämpfung der Krankheit unterstützt und beraten. Seit Anfang des Monats wurden den Angaben zufolge außerhalb Afrikas 131 Erkrankungen bestätigt und weitere 106 Verdachtsfälle registriert. Die Krankheit verläuft in der Regel mild.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will heute konkrete Empfehlungen beispielsweise zu Quarantäne-Maßnahmen geben. Darüber hinaus würden Vorbereitungen für die mögliche Beschaffung von Impfstoffen getroffen, sagte Lauterbach im Vorfeld.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.