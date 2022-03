WHO-Chef Tedros Ghebreyesus (Archivbild) (picture alliance / dpa / Eventpress)

Ein geplanter Konvoi in die von russischen Einheiten belagerte Stadt Mariupol habe wegen des Sicherheitsrisikos nicht aufbrechen können, sagte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf. Die humanitäre Lage verschlechtere sich in vielen Teilen des Landes weiter. Außerdem forderte Tedros mehr Engagement von Geberländern. Bislang habe die WHO nur ein Sechstel des Geldes erhalten, das die Organisation in den kommenden drei Monaten für die Ukraine benötige.

