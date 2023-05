Logo und Schriftzug der Weltgesundheitsorganisation (WHO). (picture alliance / Zoonar / Maksym Yemelyanov)

Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf entschieden. Konkrete Folgen hat das nicht, weil jedes Land für sich über Schutzmaßnahmen entscheidet. Die WHO hatte den Notstand Anfang 2020 ausgerufen. Es ist die höchste Alarmstufe, die die Organisation verhängen kann. Sie soll Regierungen alarmieren, damit diese Vorbereitungen treffen können. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind durch die Corona-Pandemie weltweit mindestens 20 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl ist damit fast drei Mal so hoch wie die bisherigen offiziellen Angaben.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.