Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert die Impfkampagne in Europa als "inakzeptabel langsam".

Um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, müssten die europäischen Staaten viel schneller impfen, kritisierte WHO-Europa-Direktor Kluge. Die schleppende Verteilung der Impfstoffe in Europa führe dazu, dass die Pandemie länger andauern werde. Zudem forderte er eine Beschleunigung der Impfstoffproduktion und den Abbau bürokratischer Hürden.



Kluge nannte die Infektionslage in Europa Besorgnis erregend. Noch vor vier Wochen habe es wöchentlich weniger als eine Million Neuinfektionen gegeben, inzwischen seien es 1,6 Millionen.



Die Europa-Direktion der WHO ist für 53 Staaten zuständig, darunter sind Russland und mehrere ehemalige Sowjetrepubliken in Zentralasien.

