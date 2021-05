Zum Auftakt der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation hat Bundeskanzlerin Merkel hat vor neuen Pandemiegefahren gewarnt.

In einer Videobotschaft zum virtuellen Treffen der 194 Mitgliedsländer rief sie die internationale Gemeinschaft auf, bessere Vorbereitungen für derartige Szenarien zu treffen. Die aktuelle Pandemie sei noch nicht bewältigt und werde auch nicht die letzte sein. Wörtlich sagte Merkel: "Nach der Pandemie ist vor der Pandemie". Zugleich warb sie für einen sogenannten "Pandemie-Vertrag", der Länder zu besserer Kooperation verpflichten soll. Damit sei Hoffnung verbunden, dass früher gewarnt und schneller gehandelt werden könne.



WHO-Chef Tedros kritisierte die reichen Länder, die den Großteil der verfügbaren Vakzine aufgekauft hätten. 75 Prozent der weltweiten Impfdosen befänden sich in lediglich zehn Ländern. Deshalb müssten Millionen Mitarbeiter im Gesundheitswesen anderer Staaten auf die wichtige Impfung warten. Wohlhabende Länder sollten daher Impfdosen abgeben.



Die Weltgesundheitsversammlung tagt jedes Jahr. Es ist das höchste Entscheidungsgremium der WHO. Sie legt unter anderem Schwerpunkte der Arbeit fest und entscheidet über das Budget.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.