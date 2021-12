Das WHO-Siegel ist insbesondere für Länder von Bedeutung, die keine eigenen Zulassungsbehörden haben. Dies soll helfen, die Impfkampange in weniger wohlhabenden Regionen voranzubringen. Bislang war der Novavax-Wirkstoff nur in Indonesien und den Philippinen zugelassen. Für Lagerung und Transport reicht in der Regel eine normale Kühlschrank-Temperatur. Es handelt es sich um einen sogenannten Protein-Impfstoff , eine bereits seit Längerem erprobte Methode. Die Substanz enthält Schnipsel eines Eiweißes auf der Oberfläche von Sars-Cov2-Viren, auf die das körpereigene Abwehrsystem reagiert und so einen Immunschutz aufbaut.