Corona-Pandemie

Wie aus den in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten WHO-Zahlen hervorgeht, starben weltweit in den beiden Jahren rund 14,8 Millionen Menschen mehr als ohne die Pandemie zu erwarten gewesen wäre. Das wären über zweieinhalb mal mehr Todesfälle als die Zahl der offiziell gemeldeten Covid-19-Toten in dieser Zeit. Neben Covid-19 als Todesursache starben Menschen etwa auch, weil sie wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme nicht ausreichend behandelt werden konnten.

Besonders betroffen von hoher Übersterblichkeit waren demnach Länder mit mittleren Einkommen in Südamerika. In ärmeren Ländern sei die Übersterblichkeit nicht so hoch gewesen. Die geringere Zahl der Covid-19-Todesfälle dort lasse sich mit der in der Regel jüngeren Bevölkerung erklären, hieß es zur Begründung. Für Deutschland kam die WHO zu dem Schluss, dass es 2020 und 2021 eine Übersterblichkeit von 122.000 Fällen gab. Zuvor war diese mit 195.000 angegeben worden.

