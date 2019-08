WHO

Die Weltgesundheitsorganisation hat von den Staaten mehr Investitionen in die Trinkwasserversorgung und in sanitäre Anlagen verlangt.

Zu viele Menschen - besonders in armen Ländern - hätten etwa keinen Zugang zu sauberem Wasser oder funktionierenden Toiletten, erklärte die WHO. Der Mangel führe oft zu tödlichen Infektionen sowie zu Rückschritten bei der öffentlichen Gesundheit. Der Aufbau stabiler und wohlhabender Gesellschaften werde so verhindert.



Laut einer UNO-Studie haben nur knapp 15 Prozent von 115 untersuchten Ländern und Territorien die notwendigen Mittel, um für ihre Bevölkerungen ausreichend Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen bereitzustellen.