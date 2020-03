Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie wird der Mangel an Schutzkleidung nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation für das medizinische Personal zunehmend zu einem Problem.

Wenn das medizinische Personal in Gefahr sei, seien alle in Gefahr, warnte WHO-Chef Tedros in Genf. Das Problem könne nur in internationaler Kooperation und Solidarität gelöst werden. Man habe bereits knapp zwei Millionen Stück Schutzkleidung in 74 Länder geschickt. Etwa ebenso viel solle demnächst an weitere 60 Staaten gehen.



Zudem warnte Tedros davor, Medikamente gegen das Virus einzusetzen, deren Wirksamkeit bislang nicht nachgewiesen sei. Die Geschichte der Medizin sei voller Beispiele von Mitteln, die auf dem Papier und im Reagenzglas funktionierten, aber bei der Anwendung schädlich gewesen seien.