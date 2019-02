Die hochansteckenden und potenziell lebensgefährlichen Masern breiten sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wieder stark aus.

In den vergangenen zwei Jahren habe sich weltweit die Zahl der erfassten Fälle verdoppelt, in Europa sogar verdreifacht, teilte die WHO in Genf mit. 2018 seien knapp 230-tausend Erkrankungen registriert worden. Die WHO macht unter anderem den geringen Impfschutz für die Ausbreitung der Masern verantwortlich.