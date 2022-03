WHO-Chef Tedros Ghebreyesus (Archivbild) (picture alliance / dpa / Eventpress)

Insgesamt seien bei diesen Attacken 15 Menschen getötet und 37 verletzt worden, teilte das Europa-Büro der WHO mit. Zuvor hatte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, von einer Verschlechterung der humanitären Lage berichtet. Die WHO habe zu vielen Teilen der Ukraine trotz dringenden Bedarfs an medizinischer Hilfe keinen Zugang. Zum Beispiel habe ein geplanter Konvoi in die von russischen Einheiten belagerte Stadt Mariupol wegen des Sicherheitsrisikos nicht aufbrechen können.

