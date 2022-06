Narben durch Affenpocken (Uncredited/CDC/dpa)

Die Infektionen wurden seit Mitte Mai aus 27 überwiegend westlichen und hier insbesondere europäischen Ländern gemeldet, wie die UNO-Organisation in Genf mitteilte. Weiterhin seien den Ansteckungen hauptsächlich Sexualkontakte vorausgegangen. Für Deutschland hatte das Robert Koch-Institut zuletzt 65 Fälle aus neun Bundesländern gemeldet. Die WHO stuft das globale Risiko durch Affenpocken weiter als "moderat" ein. Es könne allerdings ein hohes Risiko für die öffentliche Gesundheit entstehen, wenn das Virus es schaffe, zu einem verbreiteten Erreger in nicht-endemischen Ländern zu werden. Bislang tritt der Erreger in West- und Zentralafrika gehäuft und dauerhaft auf.

Die Symptome verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen, können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen führen.

