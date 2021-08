WHO

Die Weltgesundheitsorganisation fordert einen vorübergehenden Stopp von Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus, so lange noch viele ärmere Länder auf Impfdosen warten.

Generaldirektor Tedros kritisierte die in mehreren Staaten erörterten Pläne für solche Impfungen. Er sagte in Genf, bereits begonnene Auffrischimpfungen sollten ausgesetzt und Pläne dafür bis mindestens Ende September auf Eis gelegt werden. Ziel sei es, dass bis dahin mindestens zehn Prozent der Menschen in allen Ländern der Welt geimpft seien.



Tedros sagte, er verstehe die Sorge der Regierungen, die ihre Bürger vor der Delta-Variante schützen wollten. Es sei aber nicht akzeptabel, dass die Länder, die bereits den größten Teil der weltweiten Impfstoffvorräte verbraucht hätten, noch mehr davon verbrauchten.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.