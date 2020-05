Die Weltgesundheitsorganisation will ihre finanzielle Situation verbessern.

Dazu wurde eine Stiftung gegründet. Die sogenannte "Weltgesundheitsorganisation Stiftung" soll bei Privatleuten, Unternehmen oder Institutionen um Gelder werben. Die juristisch von der WHO unabhängige Organisation wird vom früheren Direktor des Schweizer Bundesamts für Gesundheit, Zeltner, geleitet.



WHO-Generaldirektor Tedros sagte in Genf, im Kampf gegen die Corona-Pandemie und andere gesundheitliche Krisen müsse man finanziell besser aufgestellt sein. Die WHO steckt in der Krise, weil ihr größter Beitragszahler - die USA - ihre Zahlungen eingefroren haben. Präsident Trump sagte zur Begründung, die Weltgesundheitsorganisation habe entscheidende Fehler im Kampf gegen die Corona-Pandemie gemacht.