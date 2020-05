Die Weltgesundheitsorganisation will ihre finanzielle Situation verbessern. Dazu wurde eine Stiftung gegründet. Die sogenannte "Weltgesundheitsorganisation Stiftung" soll bei Privatleuten, Unternehmen oder Institutionen um Gelder werben.

Die juristisch von der WHO unabhängige Organisation wird vom früheren Direktor des Schweizer Bundesamts für Gesundheit, Zeltner, geleitet. WHO-Generaldirektor Tedros sagte in Genf, im Kampf gegen die Corona-Pandemie und andere gesundheitliche Krisen müsse man finanziell besser aufgestellt sein.



Die WHO steckt in der Krise, weil ihr größter Beitragszahler - die USA - ihre Zahlungen eingefroren haben. Präsident Trump sagte zur Begründung, die Weltgesundheitsorganisation habe entscheidende Fehler im Kampf gegen die Corona-Pandemie gemacht. Die USA bestreiten laut WHO 553 Millionen Dollar für den Haushalt 2020/2021 in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar.



Rund 80 Prozent der Beiträge an die WHO sind freiwillig und in der Regel an Projekte gebunden. WHO-Chef Tedros betonte, dass deshalb die Hände der Organisation oft gebunden seien. Die Idee für eine Stiftung stamme von einem seiner Mitarbeiter und sei mehr als zwei Jahre alt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

