Der WHO sind noch keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Omikron-Variante des Coronavirus gemeldet worden. (Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa)

Das teilte ein Sprecher in Genf mit. Sämtliche Erkenntnisse zur Ausbreitung von Omikron würden von der WHO gesammelt und ausgewertet. Dies werde dazu führen, dass sich das Wissen mit der Zeit erweitere, vor allem wenn die betroffenen Länder gezielt nach der Omikron-Variante suchten. Die neue Variante war vor gut einer Woche erstmals in Südafrika entdeckt worden. Mittlerweile wurde sie in rund zwei Dutzend Ländern nachgewiesen, darunter Deutschland. In der norwegischen Hauptstadt Oslo sind nach Angaben des Gesundheitsministerium nach einem Weihnachtsessen in einem Restaurant mindestens 17 Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus aufgetreten. Alle Personen seien vollständig geimpft gewesen.

Omikron weist im Vergleich zum bisher gängigen Coronavirus 32 Mutationen auf, so dass zu befürchten ist, dass die Variante leichter übertragbar ist.

