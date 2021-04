Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation, bis zum 10. April in allen Ländern der Welt mit Impfungen gegen das Coronavirus zu beginnen, droht zu scheitern.

WHO-Chef Tedros hatte reiche Länder in der vergangenen Woche aufgerufen, dringend zehn Millionen Impfdosen aus ihren Beständen zu spenden. Bislang erhielt er nach eigenen Angaben aber keine Zusagen. Tedros sagte in Genf, 20 Länder stünden in den Startlöchern für Impfungen, hätten aber bislang keine einzige Dosis erhalten.



Die Impfkampagne in Europa kritisierte die WHO als "inakzeptabel langsam". Um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, müssten die europäischen Staaten viel schneller impfen, sagte WHO-Europa-Direktor Kluge. Die schleppende Verteilung der Impfstoffe führe dazu, dass die Pandemie länger andauern werde. Die Infektionslage in Europa sei Besorgnis erregend.

