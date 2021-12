Eine Illustration der neuen Covid-19-Variante Omikron. Die WHO rät bestimmten Gruppen zur Absage von Reisen (Archivbild). (IMAGO / VWPics)

Wie die WHO in Genf erklärte , betreffe das unter anderem Menschen, die weder einen vollständigen Impfschutz vorweisen können noch eine überstandene Infektion hinter sich haben und zudem ein erhöhtes Erkrankungsrisiko aufweisen. Konkret erwähnte die WHO Personen ab 60 Jahren sowie Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Krebs. Sie sollten Reisen in Gebiete, in denen lokale Übertragungen der neuen Corona-Variante nachgewiesen wurden, verschieben.

Allgemeine Reiseverbote, wie sie von zahlreichen Ländern verhängt wurden, wertete die WHO erneut kritisch. Diese Verbote könnten die Ausbreitung von Omikron nicht verhindern. In Brasilien sind unterdessen die ersten beiden Fälle mit der neuen Coronavirus-Variante festgestellt worden. Es handelt sich dabei Agenturberichten zufolge um den ersten Nachweis in Südamerika.

