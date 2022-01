Die WHO rechnet damit, dass sich 50 Prozent der Menschen in Europa bis zum März mit Omikron angesteckt haben. (Archivbild) (imago images/Christian Ohde)

Der WHO-Direktor für Europa, Kluge, verwies auf eine Studie der University of Washington. Grund für die rasante Ausbreitung seien immer neue Mutationen der Variante. Omikron sei ansteckender und betreffe auch Geimpfte und Genesene, so Kluge. In mehreren Ländern ist Omikron bereits die dominierende Variante bei den Neuinfektionen.

