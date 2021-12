Die Weltgesundheitsorganisation hat ihren Hauptsitz im schweizerischen Genf. (AFP / Fabrice Coffrini)

Die WHO bezeichnete diese Virusvariante erneut als besorgniserregend. Zuverlässige Beweise würden zeigen, dass sich die Omikron-Variante bei den Neuinfektions-Zahlen innerhalb von zwei bis drei Tagen verdoppele. In einer Reihe von Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien sei ein schneller Anstieg der Inzidenz zu beobachten. Dies sei wahrscheinlich auf eine Kombination aus dem abnehmenden Impfschutz sowie der gestiegenen Übertragbarkeit der Variante zurückzuführen, so die WHO.

Die Weltgesundheitsorganisation geht weiter davon aus, dass Omikron zu zahlreichen Klinikeinweisungen in Europa führen könnte. Dies liege an der zu erwartenden Masse an Infektionen. Die WHO sieht zwar ebenfalls Hinweise darauf, dass eine Infektion mit der Omikron-Variante seltener zu Krankenhausaufenthalten führt - solche Auswertungen müssten aber "mit Vorsicht" betrachtet werden, betonte eine Sprecherin der Organisation.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.