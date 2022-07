Corona-Pandemie

Symbolbild Coronavirus - Omikron-Untervariante BA.5 (IMAGO/Sven Simon)

Die Länder müssten mehr Auffrischungsimpfungen anbieten und das Tragen von Masken wieder einführen, sagt der WHO-Regionaldirektor für Europa, Kluge. Menschen über 60 Jahre sollten jetzt ihre zweite Boosterimpfung erhalten und nicht auf angepasste Impfstoffe warten. Die Omikron-Untervariante BA.5 verbreite sich rasch. Deshalb müsse alles getan werden, um eine Überlastung der Gesundheitssysteme und neue Lockdowns zu vermeiden.

In der vergangenen Woche wurden nach Angaben der WHO fast drei Millionen Neuinfektionen in Europa verzeichnet, das ist die Hälfte aller Fälle in diesem Zeitraum weltweit.

Auch in Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei über 740.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.