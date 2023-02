Angriffe auf zivile Einrichtungen: Das Bild vom 9. März 2022 zeigt nach ukrainischen Angaben eine von russischen Bomben zerstörte Geburtsklinik in Mariupol. (imago / cover images)

Allein in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres seien 14.000 Opfer unter Zivilisten dokumentiert, heißt es in einem Bericht, den WHO-Generaldirektor Tedros dem Exekutivrat vorlegte. 17,7 Millionen Menschen in der Ukraine benötigten humanitäre Hilfe. 7,5 Millionen seien in Europa auf der Flucht. Dem bericht zufolge wurden von weltweit 471 Angriffen mit schweren Waffen auf Gesundheitseinrichtungen 448 in der Ukraine registriert.

Der russische Vertreter im WHO-Exekutivrat wies den Bericht als einseitig und unbegründet zurück. Die Regierung in Moskau hat wiederholt bestritten, in der Ukraine zivile Ziele ins Visier zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.