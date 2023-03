Manche Wetterlagen verstärken die Feinstaub-Gefahr - davon sind Kinder in Städten stärker betroffen als Erwachsene (picture alliance / dpa-tmn / Zacharie Scheurer)

Der von der WHO empfohlene Tageshöchstwert für Partikel sei im globalen Durchschnitt zuletzt an 70 Prozent aller Tage überschritten worden, heißt es von einem Forschungsteam. Nur 0,001 Prozent der Menschen leben demnach an Orten, an dieser Schwellenwert nicht übertroffen werde. Einen Rückgang der Feinstaubbelastung gab es der Analyse zufolge in einigen Regionen Nordamerikas und Afrikas sowie in Europa. In Nordeuropa lagen die Werte dabei deutlich niedriger als in den übrigen Regionen des Kontinents.

Langfristige Feinstaubbelastung kann zu Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs führen. Nach WHO-Angaben sterben jährlich rund sieben Millionen Menschen vorzeitig infolge von Luftverschmutzung.

