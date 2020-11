Mehr als 207.000 Menschen sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation und der US-Gesundheitsbehörde CDC im vergangenen Jahr an Masern gestorben.

Das ist eine Steigerung um 50 Prozent im Vergleich zu 2016, wie es in einem gemeinsamen Bericht heißt, der in Genf veröffentlicht wurde. Besonders betroffen waren demnach Länder in Afrika. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr fast 870.000 Menschen registriert, die sich mit Masern infiziert hatten. Das sind so viele wie seit 1996 nicht mehr. Grund ist laut WHO vor allem, dass Kinder die zwei benötigten Impfungen nicht rechtzeitig bekommen.



Bei Masern, die als Kinderkrankheit gelten, können tödliche Komplikationen auftreten. Bis zur Einführung eines Impfstoffes 1963 starben laut WHO jährlich etwa 2,6 Millionen Menschen weltweit daran.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.