WHO

Die internationalen Gespräche zur Aussetzung des Patentschutzes auf Impfstoffe und Medikamente gegen Covid-19 stecken fest.

Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation sagte in Genf, arme und reiche Länder hätten ihre unterschiedlichen Positionen in dem zuständigen Ausschuss der Organisation noch einmal dargelegt und sich auf weitere Gespräche Mitte April geeinigt.



Südafrika und Indien sind die Wortführer der Initiative. Ziel ist eine vorübergehende Aufhebung des Patentschutzes auf Vakzine, Medizin, Diagnostika und Technologien gegen Covid-19. Damit soll armen Ländern geholfen werden, ihre Bevölkerungen besser vor der Corona-Pandemie zu schützen.



Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International unterstützen den Vorschlag. Bislang hätten Pharmakonzerne kaum Bereitschaft gezeigt, den Zugang zu Corona-Medizin gerechter zu gestalten, kritisierte Ärzte ohne Grenzen.



Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden bislang die meisten Impfungen gegen Covid-19 in reichen Ländern wie Deutschland verabreicht. Unter anderem die EU und die USA lehnen eine vorübergehende Aufhebung des Patentschutzes ab, um ihre Pharmaindustrie zu schützen.

