Im vergangenen Jahr seien 1,6 Millionen Menschen daran gestorben, heißt es im Jahresbericht der WHO, der jetzt in New York veröffentlicht wurde. Unter den Betroffenen waren demnach 300.000 Aids-Kranke, die sich aufgrund ihrer Immunschwäche besonders leicht mit Tuberkulose infizieren.