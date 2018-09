Mehr als 1,4 Milliarden Menschen weltweit riskieren einer Studie zufolge Krankheiten, weil sie sich nicht genügend bewegen.

Laut der Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist dies bei fast einem Drittel der Frauen der Fall. Bei den Männern verhält sich knapp ein Viertel zu passiv. In wohlhabenden Ländern sei diese Entwicklung deutlich stärker zu beobachten als in Entwicklungsländern. Dort werde mehr Zeit in Gebäuden verbracht, die Menschen säßen länger am Arbeitsplatz und hätten eher Zugang zu kalorienreichem Essen. Das Problem werde durch die zunehmend digitalisierte Kommunikation sowie die technischen Hilfsmittel im Haushalt verschärft. In Deutschland bewegen sich laut WHO mehr als 42 Prozent der Erwachsenen nicht genug.



Die Weltgesundheitsorganisation warnt, dass der Bewegungsmangel ein Risikofaktor für Krankheiten wie Herzkreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs sei. Die Organisation empfiehlt, dass jeder Erwachsene pro Woche mindestens 150 Minuten Sport mit "moderater Intensität" wie Schwimmen oder Radfahren oder 75 Minuten mit "kräftiger Intensität" wie Joggen oder Teamsport treibt.



Für die Studie wurde im Jahr 2016 die körperliche Aktivität von 1,9 Millionen Menschen in 168 Ländern untersucht.