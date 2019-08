Die Weltgesundheitsorganisation hat Studien zum Mikroplastik im Grundwasser ausgewertet.

Basierend auf den begrenzt verfügbaren Informationen scheine Mikroplastik im Trinkwasser auf dem jetzigen Niveau kein Gesundheitsrisiko darzustellen, teilte die WHO in Genf mit. Andere Verunreinigungen des Wassers seien aus heutiger Sicht wesentlich bedeutsamer. Allerdings müssten die Vorkommen von Mikroplastik im Trinkwasser und seine etwaigen gesundheitlichen Auswirkungen noch viel genauer untersucht werden.



Es sei auch weiter unklar, woher das Mikroplastik im Trinkwasser im Detail stamme. Die verfügbaren Studien seien zu lückenhaft.



Die WHO stellte klar, dass das Abwasser mit einer fachgerechten Reinigung von 90 Prozent des Mikroplastiks befreit werden könnte. Das Problem sei jedoch, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung aktuell nicht in den Genuss einer adäquaten Wasser- und Abwasserbehandlung komme.