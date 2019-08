Die Weltgesundheitsorganisation stuft Mikroplastik im Trinkwasser derzeit nicht als Gefahr für die Gesundheit der Menschen ein.

In einem in Genf vorgelegten Bericht warnt die WHO aber vor möglichen künftigen Risiken. Sollte die Plastikverschmutzung wie bisher voranschreiten, werde das langfristig Folgen für die Wasser-Ökosysteme haben - und damit auch Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit.



Die WHO räumt in dem Bericht ein, dass ihre Bewertung auf wenig verlässlichen Studien beruht. Die Folgen von Mikroplastik müssten näher erforscht und die weltweite Plastikverschmutzung eingedämmt werden.