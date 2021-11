Das von der neuen Coronavirus-Variante ausgehende Risiko sei "sehr hoch", die Wahrscheinlichkeit einer weiteren globalen Ausbreitung mit steigenden Fallzahlen groß. Omikron wiederum weise eine noch nie dagewesene Anzahl von Mutationen des Spike-Proteins auf, erklärte die WHO. Mit Hilfe des Spike-Proteins stellt das Virus eine Verbindung zu Zellen her. Ob die Variante den Schutz durch Impfungen oder vorangegangene Infektionen umgehen könne, müsse durch weitere Forschungen geklärt werden. Mehr Daten würden in den kommenden Wochen erwartet. Die WHO rief ihre 194 Mitgliedsstaaten dazu auf, das Impftempo bei Hoch-Risiko-Gruppen zu beschleunigen und Maßnahmen einzuleiten, um wesentliche Teile des Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten.

