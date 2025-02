Die Weltgesundheitsorganisation hat ihren Hauptsitz in Genf. (imago / photothek / Felix Zahn )

In der Sitzung des Exekutivrats in Genf geht es beispielsweise um Etatkürzungen. Die USA sind bisher der mit Abstand größte Beitragszahler der WHO. Durch den Rückzug droht die Streichung von Programmen und Stellen, sollten andere Mitgliedsländer ihre Beiträge nicht erhöhen. Die WHO kündigte an zu versuchen, die USA noch umzustimmen.

US-Präsident Trump hatte den Austritt seines Landes kurz nach Amtsantritt angeordnet. Wirksam wird dies im Januar kommenden Jahres. Die US-Beamten wurden dennoch angewiesen, ab sofort nicht mehr mit der WHO zu kooperieren.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.