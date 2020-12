WHO

Wenn die Menschheit keine Lehren aus der Coronakrise zieht, wird sie nach Einschätzung von WHO-Chef Tedros immer wieder Pandemien ausgesetzt sein.

Allzu lange habe die Welt lediglich in einem Kreislauf von Panik und Nachlässigkeit gehandelt, sagte Tedros in einer Videobotschaft. Man gebe viel Geld aus, um eine Pandemie zu bekämpfen. Und wenn sie vorüber sei, tue man nichts, um die nächste zu verhindern. Das sei gefährlich kurzsichtig. Tedros betonte, alle Versuche, die Gesundheitssituation in der Welt zu verbessern, seien zum Scheitern verurteilt, solange der Mensch nicht wirksam gegen den Klimawandel und für den Tierschutz eintrete. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation äußerte sich anlässlich des ersten Internationalen Tags der Epidemie-Vorsorge.

