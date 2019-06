WHO

Die Weltgesundheitsorganisation - WHO - stuft den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo nicht als internationale Bedrohung ein.

Obwohl die Epidemie inzwischen auch das Nachbarland Uganda erreicht hat, entschied sich die WHO erneut dagegen, den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Bei den beiden Todesopfern in Uganda handelt es sich um einen fünfjährigen Jungen und seine Großmutter, die sich bei einem Besuch im benachbarten Kongo mit dem Virus infiziert hatten. Dort sind inzwischen mehr als 2.000 Menschen an dem Virus erkrankt, mehr als 1.400 Patienten starben.