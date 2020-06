Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Patienten mit anderen Krankheiten als Covid-19 in vielen Ländern schlechter versorgt wurden.

Das hat im Mai eine Umfrage der Weltgesundheitsorganisation in 155 Ländern ergeben. Demnach schränkte ein Drittel der Staaten die Behandlung akuter Herz-Kreislauf-Probleme ein. In 42 Prozent der Länder litt die Versorgung von Krebspatienten. Grund war in den meisten Fällen, dass das medizinische Personal für Covid-19-Patienten abgestellt war. Zum Teil konnten Arzttermine aber auch wegen Ausgangsbeschränkungen nicht wahrgenommen werden.



WHO-Generaldirektor Tedros forderte innovative Lösungen, um in der Corona-Krise auch die Behandlung nicht übertragbarer Krankheiten sicherzustellen. Sie führen Schätzungen zufolge zu mehr als 71 Prozent der Todesfälle weltweit.