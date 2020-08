WHO und Unicef

In vielen Schulen auf der Welt haben Kinder keine Möglichkeit, sich die Hände zur Vorbeugung gegen eine Corona-Infektion zu waschen.

Laut Weltgesundheitsorganisation und dem Kinderhilfswerk Unicef gab es im vergangenen Jahr in 43 Prozent der Schulen keinen Zugang zu Waschbecken mit Seife und fließend Wasser. 818 Millionen Kinder seien auf diese Weise einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Betroffen seien vor allem Schülerinnen und Schüler in Afrika.



WHO-Chef Tedros betonte, der Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen müsse zu den zentralen Strategien aller Regierungen zählen, die in der Pandemie ihre Schulen wieder öffnen wollten. Das regelmäßige und gründliche Händewaschen sei eine einfache und sehr wirksame Maßnahme gegen den Erreger, der die Krankheit Covid-19 auslöst.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (12.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 12.08.)

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 12.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: [Die aktuellen Regelungen in Deutschland|https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-die-aktuellen-reiseregelungen-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=1161238] (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 04.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 11.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.